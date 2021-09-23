Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 49vom 23.09.2021
Kostspieliges Vertrauen

Lenßen übernimmt

Folge 49: Kostspieliges Vertrauen

23 Min.Folge vom 23.09.2021Ab 12

Ingo Lenßen wird von der fassungslosen Mandantin Susa Brandner (39) informiert, dass ihr Gehalt gepfändet werden soll! Es stellt sich heraus, dass nicht sie Schulden verursacht hat, sondern ihr Lebensgefährte Olli Vogt (40). Während Ben Handke den Freund der Mandantin unter die Lupe nimmt, hat Ingo Lenßen schlechte Neuigkeiten für Susa Brandner: der Bürgschaftsvertrag ist rechtens, sie muss zahlen! Dann der nächste Schock: Olli führt seit Jahren ein Doppelleben ...

