Lenßen übernimmt

Staffel 2Folge 51
Horror vor dem Jugendamt

Lenßen übernimmt

Folge 51: Horror vor dem Jugendamt

23 Min.Ab 12

Ingo Lenßen wird von der alleinerziehenden Mutter Meike Fuchs (32) alarmiert. Das Jugendamt stand plötzlich vor der Tür und sie hat große Angst, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Die zweifache Mutter vermutet, dass ihre eigene Mutter dahintersteckt. Während Sarah Grüner sich in der Nachbarschaft umhört, versucht Ingo Lenßen die Wogen zwischen seiner Mandantin und ihrer Mutter zu glätten. Gemeinsam müssen sie herausfinden, wer sie beim Jugendamt angeschwärzt hat.

