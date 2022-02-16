Staffel 2Folge 56vom 16.02.2022
Schön verpfuschtJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 56: Schön verpfuscht
23 Min.Folge vom 16.02.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Lenßen übernimmt". // Schön verpfuscht: Der verzweifelten Mutter Nicole Ritter (40) wurden bei einer Brust OP viel zu große Implantate eingesetzt. Sie beauftragt Ingo Lenßen, das Geld zurückzuholen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1