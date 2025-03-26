Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 57vom 26.03.2025
23 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Team Lenßen wird von Saskia Kuhn (33) gerufen, weil ihr Exmann Mario Kuhn (35) sie wegen unterlassener Hilfeleistung angezeigt hat. Sie erklärt, dass ihr Ex Alkoholiker ist und der Familie ständig nachgestellt und sie bedrängt hat. Ingo Lenßen nimmt ihn beiseite und macht ihm klar, dass er seiner Familie mit den Besuchen im alkoholisierten Zustand Angst einjagt. Ein paar Tage später kommt es zur Eskalation: Mario ist mit Niklas betrunken im Auto abgehauen.

