Staffel 2Folge 66vom 27.10.2021
Lenßen übernimmt
Folge 66: Nein heisst nein
23 Min.Folge vom 27.10.2021Ab 12
Mia Schönhaus (32) wurde nach einem Date mit einem Mann, den sie online kennengelernt hatte, vergewaltigt. Kilian Otto (36), der in Wahrheit Jens Berens heißt, wird von Ingo Lenßens Team ausfindig gemacht, streitet aber die Vergewaltigungsvorwürfe ab. Mia hätte es genauso gewollt. Das Team befindet sich in einer Sackgasse, aus der ihnen nur Jens Berens' Bruder Sascha Günther (38) helfen kann. Nur er weiß, wie der Abend wirklich abgelaufen ist.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1