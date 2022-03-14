Staffel 2Folge 67vom 14.03.2022
Folge 67: Heldin in Not
23 Min.Folge vom 14.03.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Bea Weber (21) angerufen, da sie von Justus Kill (18) wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Er und sein Kumpel haben eine hilflose Frau angegriffen, der Bea Weber aus Zivilcourage helfen wollte. Dabei wurden sowohl sie als auch Justus verletzt. Sie kann sich an die Tat nicht mehr erinnern und weiß daher nicht, was genau vorgefallen ist. Ralf Pohl (38), der die Tat aufgezeichnet hat, zeigt sich unkooperativ. Kann Team Lenßen Beas Unschuld beweisen?
