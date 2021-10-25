Staffel 2Folge 69vom 25.10.2021
Folge 69: Drei Quadratmeter Leben
Folge vom 25.10.2021
Sonja Dombowski (44) wendet sich an Ingo Lenßen und sein Team. Sie arbeitet als Altenpflegerin in einer ambulanten Pflege und ihr Dienstwagen wurde abgeschleppt. Sie kann sich die Abschleppkosten nicht leisten und braucht ihr Auto dringend wieder. Das Team findet heraus, dass Sonja Dombrowski in ihrem Auto lebt. Als ihr Chef das herausfindet, kündigt er ihr. Das Team muss schnell handeln, um Frau Dombrowski aus ihrer Lage rauszuhelfen.
