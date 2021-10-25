Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 69vom 25.10.2021
Drei Quadratmeter Leben

Drei Quadratmeter LebenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 69: Drei Quadratmeter Leben

23 Min.Folge vom 25.10.2021Ab 12

Sonja Dombowski (44) wendet sich an Ingo Lenßen und sein Team. Sie arbeitet als Altenpflegerin in einer ambulanten Pflege und ihr Dienstwagen wurde abgeschleppt. Sie kann sich die Abschleppkosten nicht leisten und braucht ihr Auto dringend wieder. Das Team findet heraus, dass Sonja Dombrowski in ihrem Auto lebt. Als ihr Chef das herausfindet, kündigt er ihr. Das Team muss schnell handeln, um Frau Dombrowski aus ihrer Lage rauszuhelfen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen