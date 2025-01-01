Staffel 2Folge 73
Lenßen übernimmt
Folge 73: Im Chat der Träume
23 Min.Ab 12
Ingo Lenßen bekommt einen Anruf von Moni Reinhold (44). Die Polizei steht vor der Tür, da bei ihnen ein gestohlenes Handy geortet wurde. Sie und ihr Mann Klaus Reinhold (46) sind sich sicher, dass ihre Tochter Leila Reinhold (16) handysüchtig ist und haben ihr daher ihres weggenommen. Als in Leila Reinholds Tanzschule Nacktfotos von ihr auftauchen, steht das Team vor einem großen Rätsel. Woher hat jemand ihre Fotos und warum wurden sie veröffentlicht?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
12
