Staffel 2Folge 77vom 24.03.2022
Die Hand an der WiegeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 77: Die Hand an der Wiege
23 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Lilo Schuster (31) um Hilfe gerufen! Ihre Schwester Franzi Neumann (29) ist in ihrer Wohnung gestürzt und liegt im Koma. Nun wurde Franzi Neumanns Freund Marko Tischler (30) das gemeinsame Kind Mila (6 Monate) von Noch-Ehemann David Neumann (35), von dem sie seit 1,5 Jahren getrennt lebt, weggenommen - weil dieser durch ein Versäumnis bei der Geburt als rechtlicher Vater eingetragen ist. Kann Team Lenßen dem verzweifelten Vater helfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1