Staffel 2Folge 81vom 04.04.2022
Einmal Hölle und zurückJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 81: Einmal Hölle und zurück
23 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12
Ingo Lenßen kommt Petra Heilmann (60) zur Hilfe. Ihr Schwiegersohn Hannes Diekmann (38) hat sie nach einer Rangelei, bei der sie ihre Tochter Mira Diekmann (34) verteidigen wollte, wegen Körperverletzung angezeigt. Als sie dann auch noch erfährt, dass Mira Diekmann ihrem Ehemann den Familienbetrieb überschrieben hat und häufiger an Schwächeanfällen leidet, ist sie sich sicher, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Kann Ingo Lenßen aufklären, was mit Frau Diekmann los ist?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1