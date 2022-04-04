Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 81vom 04.04.2022
Einmal Hölle und zurück

Einmal Hölle und zurückJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 81: Einmal Hölle und zurück

23 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12

Ingo Lenßen kommt Petra Heilmann (60) zur Hilfe. Ihr Schwiegersohn Hannes Diekmann (38) hat sie nach einer Rangelei, bei der sie ihre Tochter Mira Diekmann (34) verteidigen wollte, wegen Körperverletzung angezeigt. Als sie dann auch noch erfährt, dass Mira Diekmann ihrem Ehemann den Familienbetrieb überschrieben hat und häufiger an Schwächeanfällen leidet, ist sie sich sicher, dass etwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Kann Ingo Lenßen aufklären, was mit Frau Diekmann los ist?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen