Staffel 2Folge 83vom 08.05.2025
Folge 83: Krieg im Speckgürtel
23 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Ingo Lenßen wird von einem verzweifelten Paar um Hilfe gebeten. Sven Henrich (36) und Paula Schumacher (34) haben seit ihrem Einzug viele Probleme mit den Nachbarn. Der Hund der Familie treibt sich immer im Garten von Gabriele (56) und Emmi Bender (35) herum. Außerdem soll Till Schumacher (14) das Blumenbeet der Nachbarn verwüstet haben. Als dann auch noch der Kater von Familie Bender verschwindet, weiß das Ehepaar sich nicht mehr zu helfen ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1