Staffel 2Folge 87
Setzen Sex!Jetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 87: Setzen Sex!
23 Min.Ab 12
Die Lehrerin Lena Stöver (28) wurde von der Arbeit beurlaubt, nachdem sie zusammen mit Direktorin Ebers (62) und ihrem Kollegen Maik Alter (32) Plakate in der Schule entdeckt hat, auf denen sie als Pornodarstellerin zu sehen ist. Die Lage eskaliert schließlich so weit, dass Lena Stöver von Colin Merz (16) und anderen Schülern als "sexy Pornodarstellerin" bedrängt wird und sich wehrt. Wird Lena Stövers je wieder unterrichten dürfen?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1