Staffel 2Folge 90vom 02.03.2022
Besessen von LiebeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 90: Besessen von Liebe
23 Min.Folge vom 02.03.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von der aufgeregten Rosalie Wegner (31) um Hilfe gebeten. Seit Wochen wird sie mit anonymen Hassnachrichten bombardiert. Ihr Freund Bastian Ledwoch (32) vermutet seine Ex-Freundin dahinter. Diese verweist jedoch darauf, dass etliche Frauen als Täterinnen in Betracht kommen, da Bastian nichts anbrennen lässt. Zum Beweis zeigt sie sein "Sex-Book", das sie damals bei ihm gefunden hat. Mithilfe des "Sex-Books" geht Team Lenßen die möglichen Verdächtigen durch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1