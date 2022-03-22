Staffel 2Folge 94vom 22.03.2022
PflegenotstandJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 94: Pflegenotstand
23 Min.Folge vom 22.03.2022Ab 12
Team Lenßen wird von der 24-h-Pflegekraft Anna Nowak gerufen. Der pflegebedürftige Anton Meyer (75), um den sich die Mandantin kümmert, liegt im Koma. Nun machen Antons Kinder Thomas (38) und Silvia (40) sie für Antons Zustand verantwortlich. Als Thomas Meyer das Testament findet, das Anna als Alleinerbin bestimmt, bezichtigen sie Anna auch noch der Erbschleicherei. Nun hätte Anna Nowak zwar ein Motiv, Anton zu töten, doch wer möchte ihm wirklich etwas Böses?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1