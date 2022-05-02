Staffel 3Folge 9vom 02.05.2022
Folge 9: Ehe(un)glück
23 Min.Folge vom 02.05.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen und sein Team werden zur Hilfe gerufen, da das Ehepaar Laura (37) und Daniel Bogner (38) die Kosten von drei erfolglosen künstlichen Befruchtungen plötzlich selbst zahlen sollen. Die Krankenkasse übernimmt die hohen Ausgaben nicht, weil der Ehemann zwei Sozialversicherungsnummern hat. Sarah findet zudem heraus, dass Daniel sich noch in einer anderen Ehe mit Mareike Hirscher (36) befindet. Für Laura bricht eine Welt zusammen ...
