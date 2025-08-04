Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 37vom 04.08.2025
Jenseits von Eden

23 Min. Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird im Fall einer vermeintlichen Brandstiftung von der verzweifelten Tina Winter (42) um juristische Hilfe gebeten. Schrebergartennachbar Werner Krause (49) bezichtigt deren Sohn Tom (10), im Schrebergarten gezündelt zu haben. Das Feuer ist auf seinen Garten übergegangen und hat an Zaun und Sträuchern einen Schaden verursacht, für den Werner viel Geld haben will. Team Lenßen macht sich auf die Suche nach dem Brandstifter.

