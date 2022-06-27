Staffel 3Folge 41vom 27.06.2022
Lenßen übernimmt
Folge 41: Scheidungsopfer
23 Min.Folge vom 27.06.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird vom Familiengericht bestellt, um als Kinderanwalt die Rechte und Interessen der kleinen Amelie Jakobs (5) im Scheidungsfall ihrer Eltern zu vertreten. Nach dem Trennungsjahr sind sich Britta (40) und Marcel (41) Jakobs nicht einig geworden und streiten um das Aufenthaltsbestimmungsrecht für ihre Tochter. Gerüchte besagen, dass Britta ein Alkoholproblem hat. Nun fürchtet sie, dass Amelie ihr per Eilverfahren weggenommen wird ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
