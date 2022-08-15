Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 54vom 15.08.2022
Grüße von Mallorca

Folge 54: Grüße von Mallorca

23 Min.Folge vom 15.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen wird von Janina Hegener (32) gebeten, ihrer obdachlosen Schwester Hanna Stenzel (40) zu helfen, Trennungsgeld von Ex-Mann Dirk Stenzel (41) zu bekommen. Hanna hatte vor Kurzem einen Autounfall. Als sie aus dem Krankenhaus kam, hat Dirk ihre Sachen vom Balkon geworfen und lebt seitdem mit seiner neuen Freundin in der gemeinsamen Wohnung. Hanna hat aus Scham erzählt, sie wäre im Urlaub auf Mallorca. Aber was genau ist bei dem Unfall passiert?

