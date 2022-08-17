Staffel 3Folge 57vom 17.08.2022
Lenßen übernimmt
Folge 57: Braut auf der Flucht
23 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 12
Ingo Lenßen und Ben Handke sind mit dem Auto unterwegs, als ihnen Yvonne Fischer (38) im Hochzeitskleid vors Auto läuft. Der Anwalt lernt Yvonnes Schwester Tamara Fischer (40) kennen, die erzählt, dass Yvonne kurz vor dem Ja-Wort abgehauen ist. Yvonne liebt ihren Bräutigam Michael Bauer (39) über alles und hat diese Hochzeit so sehr herbeigesehnt. Irgendetwas muss kurz vorher passiert sein. Team Lenßen geht der Sache auf den Grund.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1