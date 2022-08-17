Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 57vom 17.08.2022
Braut auf der Flucht

Folge 57: Braut auf der Flucht

23 Min.Folge vom 17.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen und Ben Handke sind mit dem Auto unterwegs, als ihnen Yvonne Fischer (38) im Hochzeitskleid vors Auto läuft. Der Anwalt lernt Yvonnes Schwester Tamara Fischer (40) kennen, die erzählt, dass Yvonne kurz vor dem Ja-Wort abgehauen ist. Yvonne liebt ihren Bräutigam Michael Bauer (39) über alles und hat diese Hochzeit so sehr herbeigesehnt. Irgendetwas muss kurz vorher passiert sein. Team Lenßen geht der Sache auf den Grund.

