Staffel 3Folge 65vom 29.08.2022
Lenßen übernimmt
Folge 65: Der Rabenvater
23 Min.Folge vom 29.08.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von Schiffsführerin Melina König (41) zur Hilfe gerufen. Weil ihre EC-Karte wegen Überziehung abgelehnt wurde, konnte sie ihr Spreeschiffchen an einer Schiffstankstelle nicht betanken und musste abgeschleppt werden. Ingo erfährt, dass ihr Ex Tilman König (43), von dem sie sich vor zehn Monaten getrennt hat, seit sechs Monaten keinen Unterhalt mehr für die gemeinsamen Kinder Sofia (12) und Lauritz (15) zahlt. Team Lenßen ermittelt.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
