Staffel 3Folge 77vom 12.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 77: Atemnot
23 Min.Folge vom 12.09.2022Ab 12
Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Sinja Daab (44) zur Hilfe gerufen, nachdem ihr Mann Lennard Daab (53), der durch seine Arbeit mit Betonstaub an einer Lungenkrankheit leidet, im Treppenhaus zusammengebrochen ist. Die Krankenkasse genehmigt ihm kein mobiles Sauerstoffgerät und der Fahrstuhl ist seit Wochen kaputt. Sie und die Kinder Juna (14) und Oskar (12) sind besorgt um ihn. Kann das Team der Familie helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
