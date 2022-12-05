Staffel 4Folge 34vom 05.12.2022
Lenßen übernimmt
Folge 34: Poolspiele
23 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12
Linda (44) und Mark Kaufmann (45) rufen Anwalt Ingo Lenßen, denn ihr guter Freund und Geschäftspartner Knut Nandu (46) behauptet, sie hätten ihn während einer Grillparty niedergeschlagen und anschließend in den Pool geschubst. Er hat sie wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und fordert Schmerzensgeld. Schnell findet Ingo Lenßen heraus, dass die Polizei 1,5 Promille bei Knut Nandu nachgewiesen hat. Doch dies ist noch nicht alles ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1