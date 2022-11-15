Staffel 4Folge 35vom 15.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 35: Vollrausch
23 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen trifft auf Bettina Degen (55), die von ihrem Chef Jan Aven (30) fristlos gekündigt wurde. Sie soll während der Arbeit ein starkes Schmerzmittel genommen haben. Im Blackout habe sie teure Waren zerstört und soll diese ersetzen. Bettina beteuert verzweifelt, nichts genommen zu haben. Undercover eingeschleust hört sich Sarah Grüner um. Hat jemand einen Vorteil von Bettinas Kündigung?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1