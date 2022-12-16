Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 44vom 16.12.2022
Frau Schm(m)itt

Frau Schm(m)ittJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 44: Frau Schm(m)itt

23 Min.Folge vom 16.12.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von Toilettenfrau Manja Schmitt (32) gerufen. Ihr Sohn Max (12) hat in der Einkaufspassage, in der sie arbeitet, Hausverbot erhalten. Als sie dagegen ankämpfte, wurde ihr mit der Kündigung gedroht. Manja fürchtet, Security Chef Toni Koschig (35) will sie aus dem Job mobben. Dieser Verdacht erhärtet sich, als ein Video auftaucht, in dem sich über ihre Tätigkeit lustig gemacht wird. Das Video könnte von einer Überwachungskamera vor Ort stammen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen