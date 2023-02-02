Staffel 4Folge 71vom 02.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 71: Fluch aus der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12
Tagesmutter Svenja Mertens (36) benötigt Hilfe. Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes hat im Bollerwagen von Svenjas Kindergruppe eine Wodkaflasche gefunden. Sie bangt nun um ihren Ruf und ihre Existenz. Anwalt Ingo Lenßen findet heraus: Es könnten sich mehrere Personen an ihr rächen wollen. Als dann Anna Wagner (11), Svenjas Stieftochter in spe, einen Allergieschock durch Svenjas Muffins erleidet, verliert sie vorläufig ihre Pflegeerlaubnis ...
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1