Lenßen
Folge 5: Unter Druck
23 Min.Ab 12
Petra hat einen Hilferuf von ihrer jüngeren Schwester Melanie erhalten - das erste Lebenszeichen seit vier Wochen! Petra hatte von Melanie verlangt, sich endlich einen Job zu suchen. Die Spur führt zu einer dubiosen Tierschutzorganisation, bei der Melanie angeheuert hat. Um die 22-Jährige zu finden, schleust sich Ermittlerin Lara dort ein und wird Zeugin vom brutalen Alltag einer Drückerkolonne. Als Lara versucht, die Vermisste zu befreien, gerät sie plötzlich selbst in Gefahr.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1