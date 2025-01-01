Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 19
Folge 19: Setzen, Sechs!

22 Min.Ab 12

Die Lehrerin Sabine Kemper wendet sich an Ingo Lenßen: Zerstochene Reifen, zersplitterte Fenster und blutverschmierte Messer versetzen sie in Angst und Schrecken. Die Mandantin verdächtigt den Vater eines Schülers. Er hat ihr schon gedroht, sollte sein Sohn nicht bessere Noten bekommen. Doch der Vater bestreitet alles. Schließlich stellt sich heraus, dass die Mandantin eine heimliche Affäre mit einem Kollegen hat. Hat dieses Geheimnis mit den heimtückischen Attacken zu tun?

SAT.1
