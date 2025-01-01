Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 7
22 Min.Ab 12

Gerade aus der Haft entlassen, gerät Sigi Koslov erneut unter Verdacht, eine Tankstelle überfallen zu haben. Besonders brisant: Es handelt sich um die Tankstelle, in der Koslovs Ex-Freundin arbeitet. Der Bodybuilder beteuert seine Unschuld, doch alles spricht gegen ihn. Völlig verzweifelt bittet er Ingo Lenßen um Hilfe. Doch selbst Lenßens Ermittler haben Zweifel an der Aussage des Mandanten - bis ein Indiz auftaucht, das dem Fall eine völlig neue Richtung gibt ...

