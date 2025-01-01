Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Putzfrau unter Verdacht

SAT.1Staffel 1Folge 15
Putzfrau unter Verdacht

Folge 15: Putzfrau unter Verdacht

23 Min.Ab 12

Die zweifache Mutter Carina Schmittke wird fristlos entlassen. Sie soll ihre neureichen Arbeitgeber bestohlen haben. Doch die Putzfrau beteuert ihre Unschuld und ist sicher, dass ihre Arbeitgeberin sie aus Eifersucht loswerden will, weil deren Mann ständig mit ihr flirtete. Um Carinas Unschuld zu beweisen, schleust sich Stefanie Scholz undercover als neue Putzfrau bei der Familie ein. Die Ermittlungen lassen die Fassade der feinen Familie bröckeln und offenbaren ein Geheimnis ...

