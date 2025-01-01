Lenßen
Folge 16: Feed
23 Min.Ab 12
Julia Groth hat eine schreckliche Entdeckung gemacht: Ihre Schwester Saskia wird im Internet öffentlich gemästet! Die beiden haben nach einem Streit seit drei Jahren keinen Kontakt mehr. Die Internetvideos zeigen, dass Saskia inzwischen so dick ist, dass sie sich kaum noch bewegen kann. Ingo Lenßen glaubt, dass die Frau in die Fänge eines so genannten Feeders geraten ist. Doch niemand weiß, wo sie sich aufhält. Julia Groth befürchtet, dass ihre Schwester in Lebensgefahr ist ...
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1