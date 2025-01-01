Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

SAT.1Staffel 1Folge 10
23 Min.Ab 12

Die verzweifelte Jennifer Decker wendet sich an Ingo Lenßen: Ihre fünfjährige Tochter Nadia ist spurlos verschwunden. Während einer Gerichtsverhandlung hatte sie das kleine Mädchen in die Obhut ihrer Babysitterin gegeben - und die ließ Nadia nur für ein paar Minuten am Essener Hauptbahnhof aus den Augen. Ein Überwachungsvideo schürt die schlimmsten Befürchtungen der Mandantin: Ihre Tochter wurde offensichtlich von einem Unbekannten entführt. Aber wer ist der Mann?

