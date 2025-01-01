Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Mietnomaden auf der Flucht

SAT.1Staffel 1Folge 11
Mietnomaden auf der Flucht

Mietnomaden auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 11: Mietnomaden auf der Flucht

24 Min.Ab 12

Die Teubners wurden Opfer von Mietnomaden. Seit Monaten fehlen die Mieteinnahmen, und die Wohnung gleicht einem Schlachtfeld - eine finanzielle Katastrophe für das Ehepaar! Und von der Mieterin fehlt jede Spur. Für das verzweifelte Ehepaar ist Ingo Lenßen die letzte Hoffnung. Er und seine Ermittler setzen alles daran, die flüchtige Mieterin zu finden, um sie zur Rechenschaft zu ziehen. Doch niemand ahnt, dass es bei dem Auftrag plötzlich um Leben und Tod geht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen