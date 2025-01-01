Lenßen
Folge 22: Loverboy
23 Min.Ab 12
Für Michaela Schrader wird ein Albtraum wahr: Sie entdeckt ihre 18-jährige Tochter auf dem Essener Straßenstrich! Als sie Annika zur Rede stellen will, eskaliert die Situation: Das Mädchen will nichts mehr von ihrer Mutter wissen. Michaela Schrader fleht Ingo Lenßen an, ihre Tochter zurückzuholen. Die Ermittler finden heraus, dass Annika einen neuen Freund hat. Schickt er das Mädchen auf den Strich? Kann Ingo Lenßen sie zur Vernunft und zurück nach Hause bringen?
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1