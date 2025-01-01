Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Lebendig begraben

SAT.1Staffel 1Folge 23
Lebendig begraben

Lebendig begrabenJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 23: Lebendig begraben

23 Min.Ab 12

Gemeinsam mit Rechtsanwalt Ingo Lenßen und ihrem neuen Freund stößt die 31-jährige Sarah Borchert auf ihre Scheidung an. Doch plötzlich platzt ihr aggressiver Ex-Mann Lars herein und droht, ihr etwas anzutun. Am nächsten Tag ist er spurlos verschwunden. Ein Erpresser meldet sich und behauptet, dass Björn Gröger entführt wurde. Sarah soll 200.000 Euro für seine Freilassung bezahlen. Doch nur der Ex-Mann weiß, dass Sarah vor Kurzem geerbt hat. Will er so an ihr Vermögen kommen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen