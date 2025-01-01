Lenßen
Folge 27: Familienvater im Kreuzfeuer
23 Min.Ab 6
Eine 16-jährige Auszubildende hat ihren Chef Roland Schorn wegen Vergewaltigung angezeigt. Ehefrau Thessa Schorn bittet Ingo Lenßen, die Unschuld ihres Mannes zu beweisen. Sie ist fest davon überzeugt, dass Roland so etwas niemals tun würde. Doch der Ehemann will die Angelegenheit alleine klären. Schließlich beobachten Lenßens Ermittler eine Geldübergabe zwischen Roland Schorn und dem vermeintlichen Opfer. Versucht er das Mädchen zu bestechen, um seine Schuld zu vertuschen?
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
6
