Lenßen
Folge 29: Fightclub
23 Min.Ab 12
Nach dem Tod ihres Mannes macht sich Manuela Klopp große Sorgen um ihren Schwager Akmal. Lenßen und seine Ermittler finden heraus, dass sich der junge Mann in einem Box-Club angemeldet hat. Scheinbar nimmt Akmal an illegalen Kämpfen teil, um alte Schulden bei einem zwielichtigen Mitarbeiter des Box-Clubs abzustottern. Die Ermittlungen decken ein Netzwerk an kriminellen Machenschaften auf. Können Lenßen und sein Team Akmal aus diesen Zwängen befreien, bevor Schlimmeres passiert?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
