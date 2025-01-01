Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Fightclub

SAT.1Staffel 1Folge 29
Fightclub

FightclubJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 29: Fightclub

23 Min.Ab 12

Nach dem Tod ihres Mannes macht sich Manuela Klopp große Sorgen um ihren Schwager Akmal. Lenßen und seine Ermittler finden heraus, dass sich der junge Mann in einem Box-Club angemeldet hat. Scheinbar nimmt Akmal an illegalen Kämpfen teil, um alte Schulden bei einem zwielichtigen Mitarbeiter des Box-Clubs abzustottern. Die Ermittlungen decken ein Netzwerk an kriminellen Machenschaften auf. Können Lenßen und sein Team Akmal aus diesen Zwängen befreien, bevor Schlimmeres passiert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen