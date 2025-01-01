Lenßen
Folge 30: Nadeshda heißt Hoffnung
23 Min.Ab 12
Kateryna Savchenko und ihr Sohn Igor haben panische Angst. Nach einem erschreckenden Anruf sind die beiden extra aus Russland angereist, um nach Tochter Anastasia zu suchen. Der jungen Russin wurde ein Job als Kindermädchen in Deutschland versprochen, doch nun deutet alles darauf hin, dass sie in die Fänge eines Mädchenhändlers geraten ist. Die Suche führt Ingo Lenßen und die Ermittler zu Zuhältern, Freiern und Prostituierten. Aber wo ist Anastasia? Können sie das Mädchen finden?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1