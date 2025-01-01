Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen

Liebe auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 1Folge 31
Liebe auf den ersten Blick

Lenßen

Folge 31: Liebe auf den ersten Blick

23 Min.Ab 12

Die hochschwangere Simone Rabe beauftragt Ingo Lenßen mit der Observation ihres Verlobten Michael Maier. Sie ist sich sicher, dass er sie betrügt. Und tatsächlich scheint es so, als ob es im Leben des Mannes eine andere Frau gibt. Simone Rabe ist entsetzt! Doch es kommt noch schlimmer: Michael verkehrt in kriminellen Kreisen, und die Ermittler kommen einem großen Drogendeal auf die Spur. Was hat es mit dem dubiosen Doppelleben des Verlobten auf sich?

SAT.1
