Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Teenager am Abgrund

SAT.1Staffel 1Folge 35
Teenager am Abgrund

Teenager am AbgrundJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 35: Teenager am Abgrund

23 Min.Ab 12

Hilferuf verzweifelter Eltern: Ihr 17-jähriger Sohn schwänzt seit Wochen die Schule. Jetzt droht ihm ein Schulverweis! Als er von der Polizei nach Hause gebracht wird, weil er gestohlen hat, sind die Eltern fassungslos. Die Ermittlungen ergeben, dass der Junge regelmäßig klaut und die Ware weiterverkauft. Doch damit nicht genug: Angeblich finanziert er so seine Drogen. Wenig später verschwindet er spurlos. Was steckt hinter dem Sinneswandel des sonst so braven 17-Jährigen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen