Lenßen
Folge 37: Die Romeo-Falle
23 Min.Ab 12
Elke Paschke (45) ist in großer Sorge: Ihr Verlobter Achim (29) ist verschwunden - kurz zuvor hat sie ihm eine große Summe Geld geliehen. Stefanie Scholz ermittelt undercover und bringt einige unbequeme Wahrheiten ans Licht. "Achim" benutzt eine falsche Identität. Plötzlich fliegt ihre Tarnung auf, und die Ermittlerin schwebt in großer Gefahr. Wird es Ingo Lenßen gelingen, Stefanie Scholz rechtzeitig zu finden?
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1