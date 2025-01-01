Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Baby auf Bestellung

SAT.1Staffel 1Folge 42
Baby auf Bestellung

Baby auf BestellungJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 42: Baby auf Bestellung

24 Min.Ab 12

Christine Sattler ist fassungslos. Nachdem sie jahrelang keinen Kontakt zu ihrer Tochter hatte, erfährt sie jetzt, dass die 22-Jährige schwanger war und nun wegen Kindstötung verhaftet wurde. Die Mandantin ist jedoch von der Unschuld ihrer Tochter überzeugt und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Schnell ist dem Rechtsanwalt klar, dass noch mehr Indizien gegen die Tat sprechen. Doch die Verdächtige schweigt. Der Einzige, der jetzt noch Auskunft geben kann, ist der betreuende Gynäkologe.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen