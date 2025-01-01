Lenßen
Folge 42: Baby auf Bestellung
24 Min.Ab 12
Christine Sattler ist fassungslos. Nachdem sie jahrelang keinen Kontakt zu ihrer Tochter hatte, erfährt sie jetzt, dass die 22-Jährige schwanger war und nun wegen Kindstötung verhaftet wurde. Die Mandantin ist jedoch von der Unschuld ihrer Tochter überzeugt und bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Schnell ist dem Rechtsanwalt klar, dass noch mehr Indizien gegen die Tat sprechen. Doch die Verdächtige schweigt. Der Einzige, der jetzt noch Auskunft geben kann, ist der betreuende Gynäkologe.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1