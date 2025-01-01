Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Rettung vom Babystrich

SAT.1Staffel 1Folge 51
Rettung vom Babystrich

Rettung vom BabystrichJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 51: Rettung vom Babystrich

24 Min.Ab 12

Nachdem die 39-jährige Anne Lorenz zahlreiche Fotos von minderjährigen Prostituierten auf dem Laptop ihres Mannes gefunden hat, dreht sich bei ihr alles nur um eine Frage: Ist sie mit einem Pädophilen verheiratet? Ingo Lenßen soll Antworten finden. Tatsächlich führen die Observationen die Ermittler direkt in ein Teenie-Bordell. Regelmäßig trifft sich der verheiratete Lehrer mit demselben Mädchen. Undercover versucht Ingo Lenßen, mehr von der Prostituierten herauszubekommen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen