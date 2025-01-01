Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sexgeheimnisse eines Fußballers

Folge 63: Sexgeheimnisse eines Fußballers

24 Min.Ab 12

Motorradunfall unter Alkoholeinfluss! Nachwuchsstar Pascal Kremser riskiert seine Fußballkarriere - und das kurz vor einem wichtigen Spiel. Seine ratlose Mutter befürchtet mehr als nur einen einmaligen Ausrutscher. Das Unerklärliche: Bei seinem Alkoholtrip hatte der junge Mann 10.000 Euro in bar dabei. Die Recherchen führen Lenßen und seine Ermittler in die Schwulen-Szene. Welches Geheimnis verbirgt der junge Fußballspieler?

