Lenßen
Folge 63: Sexgeheimnisse eines Fußballers
24 Min.Ab 12
Motorradunfall unter Alkoholeinfluss! Nachwuchsstar Pascal Kremser riskiert seine Fußballkarriere - und das kurz vor einem wichtigen Spiel. Seine ratlose Mutter befürchtet mehr als nur einen einmaligen Ausrutscher. Das Unerklärliche: Bei seinem Alkoholtrip hatte der junge Mann 10.000 Euro in bar dabei. Die Recherchen führen Lenßen und seine Ermittler in die Schwulen-Szene. Welches Geheimnis verbirgt der junge Fußballspieler?
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
