Lenßen

SAT.1Staffel 1Folge 66
Folge 66: Dicke Dinger

24 Min.Ab 12

Annette Tschauder ist in Panik, weil ihr Ehemann Fritz spurlos verschwunden ist. Ingo Lenßen und sein Team machen sich sofort auf die Suche. Sie finden erst das Auto des Vermissten, dann seinen Ehering und schließlich fischt die Polizei die Leiche des angesehenen Immobilienkaufmannes aus der Ruhr. Nach der Obduktion steht fest: Fritz Tschauder wurde ermordet! Doch wer ist der Täter? Und was war sein Motiv?

