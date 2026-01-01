Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Flucht aus der Folterhölle

SAT.1Staffel 1Folge 70
Flucht aus der Folterhölle

Flucht aus der FolterhölleJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 70: Flucht aus der Folterhölle

24 Min.Ab 12

Afrikanisches Au-pair-Mädchen spurlos verschwunden! Ihre Gastmutter wendet sich mit dem Verdacht an Ingo Lenßen, dass Lucy von einem Ex-Häftling entführt wurde, der im Rahmen eines Resozialisierungsprojektes in ihrem Haus gearbeitet hat. Die Ermittler finden heraus, dass der Mann Mitglied in einer berüchtigten Motorradgang ist. Und tatsächlich entdecken sie die verängstigte junge Frau im Vereinsheim der Rocker. Die weiteren Ermittlungen decken Unfassbares auf ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen