Lenßen
Folge 73: Kampf um mein Kind
23 Min.Ab 12
Ein Vater kurz vor dem Nervenzusammenbruch: Erst versteckt seine Noch-Ehefrau den über alles geliebten Sohn, dann bekommt er eine niederschmetternde gerichtliche Anordnung. Er darf sein Kind nicht mehr sehen! Angeblich soll er seinen eigenen Sohn misshandelt haben. Der verzweifelte Vater beteuert seine Unschuld, und Ingo Lenßen und sein Team sollen helfen. Tatsächlich können sie den Jungen finden - aber das Kind ist wirklich verletzt.
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1