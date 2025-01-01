Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Schwesternliebe

SAT.1Staffel 1Folge 74
Schwesternliebe

SchwesternliebeJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 74: Schwesternliebe

24 Min.Ab 12

Mobbing in der Schule! Die hilflose Nina wird von einer brutalen Mädchengang erpresst. Sie verändert sich massiv, wird immer verschlossener. Selbst ihre Schwester, die sie nach dem Tod ihrer Eltern großgezogen hat, kommt nicht mehr an sie heran. Doch womit hat die Gang das Mädchen in der Hand? Was kann so furchtbar sein, dass ein junges Mädchen sich lieber schikanieren lässt und sogar einen Selbstmordversuch unternimmt, als das Geheimnis preiszugeben?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen