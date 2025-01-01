Lenßen
Folge 79: Die verlorene Tochter
24 Min.Ab 12
Ein Alptraum für Alina Lange: Zwischen den Sachen ihres Vaters findet sie zufällig getragene Damenunterwäsche und Fotos eines jungen Mädchens! In dem Glauben, ihr Vater sei ein perverser Stalker, wendet sie sich an Ingo Lenßen und sein Team. Tatsächlich scheint sich während der Ermittlungen Alinas Verdacht zu bestätigen. Offensichtlich hat der 48-Jährige eine Vorliebe für ein ganz spezielles Mädchen. Dann besorgt sich der Verdächtige eine Waffe ...
Lenßen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1