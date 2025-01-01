Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen

Die verlorene Tochter

SAT.1Staffel 1Folge 79
Die verlorene Tochter

Die verlorene TochterJetzt kostenlos streamen

Lenßen

Folge 79: Die verlorene Tochter

24 Min.Ab 12

Ein Alptraum für Alina Lange: Zwischen den Sachen ihres Vaters findet sie zufällig getragene Damenunterwäsche und Fotos eines jungen Mädchens! In dem Glauben, ihr Vater sei ein perverser Stalker, wendet sie sich an Ingo Lenßen und sein Team. Tatsächlich scheint sich während der Ermittlungen Alinas Verdacht zu bestätigen. Offensichtlich hat der 48-Jährige eine Vorliebe für ein ganz spezielles Mädchen. Dann besorgt sich der Verdächtige eine Waffe ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen
SAT.1
Lenßen

Lenßen

Alle 1 Staffeln und Folgen