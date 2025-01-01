Lenßen
Folge 82: Schöner wohnen
23 Min.Ab 12
Studentin Sylvia Ruppert weiß nicht mehr, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten soll: Die Mieter ihrer kleinen, geerbten Wohnung zahlen seit Monaten keine Miete! Und täglich gehen Beschwerden der Nachbarn ein. Als Ingo Lenßen und sein Team die säumigen Mieter ins Visier nehmen, entdecken sie einige Ungereimtheiten. Seltsame Gestalten gehen dort ein und aus. Was treibt der aggressive Mieter in der Wohnung der Mandantin? Und welche Rolle spielt seine scheinbar harmlose Mutter?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© SAT.1