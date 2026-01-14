Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Leonie Löwenherz

Sie haben gewonnen

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 11vom 14.01.2026
Sie haben gewonnen

Sie haben gewonnenJetzt kostenlos streamen

Leonie Löwenherz

Folge 11: Sie haben gewonnen

22 Min.Folge vom 14.01.2026

Es ist ungewöhnlich ruhig im Haus von Professor Lehmann. Doch der Schein trügt, denn Lehmann hat Probleme mit seiner Steuererklärung. Während dessen überlegt Leonie, wie sie am besten nach Afrika zurückkommt, denn sie glaubt, daß dort ihre Brüder sind. Ein zufällig gefundener Werbeprospekt scheint die Probleme zu lösen: Bei einem Peisausschreiben ist der Hauptgewinn eine Reise nach Afrika für zwei Personen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Leonie Löwenherz
Studio 100 International
Leonie Löwenherz

Leonie Löwenherz

Alle 1 Staffeln und Folgen